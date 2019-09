Keine Rückkehr nach Deutschland: FC Arsenal verzichtet gegen Eintracht Frankfurt auf Mesut Özil

Der FC Arsenal hat die Reise zum ersten Europa-League-Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt ohne den deutschen Ex-Nationalspieler Mesut Özil angetreten. Der 30-Jährige steht nicht im 19-köpfigen Aufgebot der Gunners, wie der Verein am Mittwochabend zunächst ohne Begründung mitteilte. Özil stand am vergangenen Wochenende erstmals in dieser Premier-League-Spielzeit auf dem Platz und wurde beim 2:2 beim FC Watford nach 70 Minuten ausgewechselt.