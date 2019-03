Bericht: Türkei-Präsident Erdogan soll Ehrengast auf Hochzeit von Mesut Özil werden

Nach Informationen von mehreren türkischen Medien soll Mesut Özil den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu seiner Hochzeit im Sommer mit Amine Gülse eingeladen haben. Wie die Zeitung Hürriyet berichtet, habe das Paar Erdogan am Freitag am Flughafen Istanbul-Atatürk zu einem offiziellen Termin empfangen. Die Regierungspartei AKP postete zu dem Anlass ein Bild von dem Treffen in sozialen Netzwerken.