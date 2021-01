Premier League inside: Der stille Arsenal-Abschied des Mesut Özil  

Die neue Heimat empfing ihn mit Fanfaren, doch in der alten ist kaum jemand traurig über seinen Weggang. Mesut Özils Wechsel vom FC Arsenal zu Fenerbahçe ist eine Erleichterung für den Premier-League-Klub aus dem Norden Londons. Zu zerrüttet war seit Monaten die Beziehung zu dem deutschen Weltmeister. Die beiden Parteien lebten nur noch nebeneinander her, in dem Wissen, dass es keine gemeinsame Zukunft gibt. Özils Abschied in Richtung Istanbul markiert das Ende eines absurden Schauspiels, in dem unklar bleibt, wer hier eigentlich der Bösewicht ist: Spieler oder Verein.

