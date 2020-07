Mesut Özil beim FC Arsenal in der Krise: Eine Karriere in der Sackgasse

Der Regenschirm gehört zu den wichtigsten Gebrauchsgegenständen für die Bewohner Großbritanniens, doch es gibt auch Situationen, in denen die Verwendung dieses Utensils schlecht ankommt. Wer sich beim Fußball mit einem Regenschirm an der Seitenlinie blicken lässt, muss mit Hohn und Spott rechnen. Der ehemalige Nationaltrainer Steve McClaren, einst auch beim VfL Wolfsburg beschäftigt, trägt für den Rest seines Lebens den Spitznamen „Wally with the Brolly“ (Trottel mit dem Regenschirm), den ihm der englische Boulevard nach dem Scheitern in der Qualifikation zur EM 2008 verpasst hatte. Bei der entscheidenden Niederlage gegen Kroatien im Regen von Wembley hatte er sich unter einem gigantischen Schirm versteckt. Die Öffentlichkeit auf der Insel deutete das als unehrenhaftes Verhalten. Und damit zu Mesut Özil.

Auch der deutsche Ex-Nationalspieler wurde neulich mit einem Schirm gesichtet. Diesen nutzte er als Schutz gegen die Sonne beim 2:0-Erfolg seines Klubs FC Arsenal gegen den FC Southampton. Der 31-Jährige saß als Ersatz auf der Tribüne, die Stutzen heruntergezogen, die Füße auf die Lehne des Sitzes vor ihm gestellt. Ein bisschen sah es aus, als würde er Urlaub machen. Der Anblick löste amüsierte Reaktionen in den sozialen Netzwerken aus und diente einigen Fachleuten als Bestätigung für ihre These, dass der bestbezahlte Profi der Gunners (angeblich 350.000 Pfund die Woche) am liebsten nichts tut für sein Geld.

Arsenal-Trainer Arteta: Immer wieder neue Gründe für einen Özil-Verzicht

Seit dem Neustart der Premier League nach der Corona-Pause ist Özil wieder außen vor, wie zu Beginn der Saison. Mittlerweile steht er nicht mal mehr im Kader. Beim 1:1 der Gunners am Dienstag gegen Leicester City war zum dritten Mal nacheinander kein Platz für den einstigen Schalker und Bremer im 20 Mann starken Spieltagsaufgebot. Der seit Dezember amtierende Trainer Mikel Arteta gibt verschiedene Gründe für Özils Abwesenheit an. Mal argumentiert er mit taktischen Erwägungen, dann appelliert er an dessen Einstellung. Aktuell leidet der Deutsche nach offiziellen Angaben wieder unter Rückenproblemen. Allerdings wirkt es so, als sei für den 2013 von Real Madrid gekommenen Spielmacher insgesamt kein Platz mehr bei Arsenal.

Der Klub befindet sich im Neuaufbau nach dem Weggang von Trainerikone Arsène Wenger vor zwei Jahren. Der einstige Arsenal-Kapitän Arteta, der zu seiner aktiven Zeit sogar noch mit Özil zusammengespielt hat, ist schon der dritte Übungsleiter der neuen Zeitrechnung bei den Nordlondonern nach dem glücklosen Unai Emery und Interimscoach Freddie Ljungberg.

Für Mesut Özil ist in Arsenals System aktuell kein Platz

Ob es für Özil in Zukunft noch einen Platz bei den Gunners gibt, ist fraglich. Arteta, der sich in dreieinhalb Jahren als Co-Trainer von Pep Guardiola bei Manchester City auf seinen ersten Chefposten vorbereitet hat, legt Wert auf Disziplin. Özil brachte seinen Arbeitgeber gegen sich auf, als er im Dezember die Behandlung der muslimischen Uiguren-Minderheit in China kritisierte, und war angeblich einer von drei Arsenal-Profis, die sich in der Corona-Pause einem Gehaltsverzicht widersetzten. Zwar bestreitet Arteta ein Zerwürfnis mit Özil, doch der Deutsche wirkt zunehmend isoliert.

