Unter neuem Arsenal-Trainer Mikel Arteta: Mesut Özil kommt wieder in Form - Lob von Fans und Presse

Klopp, Sané & Co.: So sieht das Jahres-Zeugnis der Deutschen in der Premier League aus

Wie in besten Zeiten führte Özil lange Zeit im Arsenal-Mittelfeld Regie und bereitete mit seiner Ecke auch die 1:0-Führung durch den Ex-Dortmunter Pierre-Emerick Aubameyang vor. Als Özil in der 76. Minute ausgewechselt wurde, gab es lauten Beifall. Da führte Arsenal noch mit 1:0. "Ich hoffe, dass er dieses Niveau alle drei oder vier Tage halten kann", sagte Arsenal-Trainer Arteta nach seinem bitteren Heim-Debüt. "Er hat alles getan und ist auch körperlich in einem besseren Zustand. Er ist bereit und das sehe ich in jedem Training."