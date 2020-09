Neue Hoffnung für Mesut Özil? Arsenal-Profi nach Testspieleinsatz wohl Option für Premier-League-Start

Die Beziehung zwischen dem FC Arsenal und Ex-Nationalspieler Mesut Özil gilt seit Monaten als belastet . Seit der Corona-Pause hatte der Ex-Nationalspieler für die Gunners nicht mehr auf dem Platz gestanden. Nun könnte es laut der Sun aber zu einer überraschenden Wende kommen. Demnach darf sich der 31-Jährige ernsthafte Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz zum Auftakt der Premier League gegen Aufsteiger FC Fulham machen. Grund der Annahme: Özil hatte beim letzten Test gegen Aston Villa in Abwesenheit der europäischen Nationalspieler von Beginn an gespielt – gemeinsam mit unumstrittenen Stammspielern wie Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pépé und Alexandre Lacazette.

Bereits Ende August hatte Arteta wieder Hoffnungen auf Einsätze des Weltmeisters von 2014 geschürt: "Ich habe immer deutlich gesagt, dass jeder im Fußball immer wieder bei Null anfängt", sagte der Spanier. "Was du vor zwei Wochen gemacht hast oder vor zwei Jahren spielt keine Rolle", erklärte der Arsenal-Trainer, angesprochen auf zahlreiche Problemfälle in seinem Kader. "Wichtig ist, was du jetzt zum Team beisteuern kannst." Zudem versicherte der 38-Jährige: "Alle werden die gleichen Chancen haben. Sie werden mit ihren Leistungen und ihrer Einstellung beweisen müssen, dass sie besser als ihre Mannschaftskollegen sind oder in irgendeiner Weise zu unseren Zielen in der Saison beitragen können."