Abschied vom FC Arsenal? Das sagt Mesut Özil über seine Zukunft

Die Saison 2018/19 war die vielleicht schwierigste in der Karriere von Mesut Özil. Nicht nur, weil sie von seinem Dauerstreit mit dem DFB und dessen Ex-Präsident Reinhard Grindel überschattet wurde, dem der Weltmeister von 2014 bei seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft Rassismus unterstellt hatte. Auch sportlich lief es für Özil schonmal besser: Unter Trainer Unai Emery stand der Deutsche beim FC Arsenal nur in der Hälfte aller Spiele in der Startelf und war nur an sieben Treffern beteiligt - eine für seine Verhältnisse unterdurchschnittliche Quote.