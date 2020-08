Lukas Podolski verteidigt Mesut Özil im Streit mit dem FC Arsenal: "Er ist kein Arschloch"

Ex-Weltmeister Lukas Podolski hat seinen früheren Nationalmannschafts-Kollegen Mesut Özil in Schutz genommen. "Er ist ein guter Charakter - er ist kein Arschloch. Er macht keine Interviews, in denen er schlecht über seine Teamkollegen oder über Arsenal spricht, und es ist schade, dass wir diese Situation haben, denn jeder verliert. Özil sitzt auf der Tribüne, Arsenal bezahlt ihn, und es gibt keinen Gewinner", sagte der frühere Bundesliga-Profi, der von 2012 bis 2015 selbst bei den Londonern unter Vertrag gestanden hatte. dem Online-Magazin The Athletic.