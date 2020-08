Hoffnung für Mesut Özil? Arsenal-Trainer Mikel Arteta: "Jeder fängt bei Null an"

Eigentlich schien Mesut Özil zuletzt jeglicher Weg zurück in die Mannschaft des FC Arsenal versperrt. Nach der Corona-Pause machte der Weltmeister von 2014 kein Spiel mehr für die Gunners. Auf der Bank wurde er mit Regenschirm als Sonnenschutz abgelichtet, was bei den englischen Fans abermals keinen guten Eindruck machte. Statt mit den Gunners den Final-Erfolg im FA Cup zu feiern, weilte der aus dem Kader gestrichene Özil offenbar schon Tage vorher im Türkei-Urlaub. Allerdings läuft der Vertrag des ehemaligen Nationalspielers in London noch ein Jahr. Und nun hat ihm Arsenal-Trainer Mikel Arteta sogar wieder Hoffnung auf Einsätze gemacht: "Ich habe immer deutlich gesagt, dass jeder im Fußball immer wieder bei Null anfängt", sagte der Spanier am Donnerstag.