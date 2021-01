Ablöse, Gehalt: Fenerbahce nennt nach Verpflichtung von Mesut Özil Transfer-Details

Nach der Verpflichtung des früheren deutschen Nationalspielers Mesut Özil durch Fenerbahce Istanbul hat der Verein konkrete Zahlen zum Transfer bekanntgegeben. Der Klub zahlt demnach pro Saison drei Millionen Euro an Özil – allerdings erst ab der nächsten Spielzeit, wie am Montag aus einer Mitteilung Fenerbahces an die Börse hervorging. Beim FC Arsenal gehörte Özil zu den Top-Verdienern.

