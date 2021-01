Christoph Daum warnt Mesut Özil: So hart wird sein Türkei-Abenteuer bei Fenerbahce

Wenn jemand weiß, wie es im türkischen Fußball zugeht, dann Christoph Daum . Der 67-Jährige blickt auf fünf Trainerstationen in der Süper Lig zurück, arbeitete je zweimal bei den Istanbuler Klubs Fenerbahce und Besiktas sowie einmal bei Bursaspor. Im Interview mit dem SID hat der Ex-Bundesliga-Coach nun über seine Türkei-Erfahrungen gesprochen und Mesut Özil gewarnt. Der ehemalige Arsenal -Profi wurde am vergangenen Mittwoch bei neuem neuen Arbeitgeber Fenerbahce Istanbul vorgestellt.

Die pompöse Präsentation des Neuzugangs, der bei dem Traditionsklub einen Dreieinhalbjahresvertrag unterschrieben hat, war nur ein Vorgeschmack auf das, was den früheren deutschen Nationalspieler ab sofort erwarten dürfte. Diese Meinung teilt offensichtlich auch Türkei-Experte Christoph Daum, der am eigenen Leib gespürt hat, wie schnell die Stimmung unter den türkischen Fans und Medien kippen kann: "Er wird, wenn die Leistung mal nicht stimmt, dermaßen unter der Gürtellinie angegriffen, das hat er selbst in schlimmsten Zeiten bei der deutschen Nationalelf nicht erlebt."