In der Verlängerung: Özil und Fenerbahce fliegen gegen Basaksehir aus dem türkischen Pokal

Mesut Özil ist mit seinem neuen Klub Fenerbahce Istanbul weiter glücklos: Nach der Niederlage in der Liga gegen Galatasaray samt verlorener Tabellenführung schied Fenerbahce am Dienstag auch aus dem türkischen Pokal aus. Gegen den türkischen Meister Basaksehir Istanbul musste Fenerbahce lange Zeit in Unterzahl spielen und unterlag erst in der Verlängerung mit 1:2 (1:1, 1:1). Özil wurde nach 45 Minuten eingewechselt, konnte aber kaum Akzente setzen – der Weltmeister von 2014 verpasst kurz vor dem Ende sogar noch eine große Gelegenheit auf den erneuten Ausgleich.

Kurz vor Schluss: Özil verpasst erneuten Ausgleich

In der regulären Spielzeit konnten beide Teams keinen Stich mehr setzen, es ging in die Verlängerung. Und dort konnte Gulbrandsen seine vorherigen Fehlversuche wieder gut machen: Bei einem Flankenversuch rutschte dem norwegischen Stürmer der Ball über den Spann – und wurde so unhaltbar ins Fenerbahce-Tor gelenkt (99.). Fenerbahce war die zusätzliche Anstrengung in Unterzahl nun anzumerken, die Gastgeber kamen kaum noch zu Chancen. Die größte Gelegenheit bekam dann tatsächlich Özil, der in der 117. Minute nach Flanke von Valencia verpasste. So schied Fenerbahce dann aus, während Besiktas in das Halbfinale einzog.