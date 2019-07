Mesut Özil mit neuer Frisur: Weltmeister erregt vor Duell mit FC Bayern Aufsehen

Am Donnerstag (5 Uhr/ So könnt ihr es sehen! ) trifft der FC Arsenal im Rahmen des Testspielturniers International Champions Cup auf den FC Bayern München . Bei den Gunners mit von der Partie ist dann auch Ex-Nationalspieler Mesut Özil . Und der offensive Mittelfeldspieler hat sich vor der Partie gegen den Deutschen Meister noch einmal herausgeputzt, wie sein Verein auf Twitter zeigt:

Aubameyang zieht Rapinoe-Vergleich

Zukunft bei Arsenal ungewiss

Derzeit ungewiss ist die sportliche Zukunft des Weltmeisters von 2014. In den englischen Medien wird der Edeltechniker heftig kritisiert und seine Zukunft bei Arsenal in Zweifel gezogen, auch unter Trainer Unai Emery war er nicht immer gesetzt. Der Nord-Londoner Klub könnte daher gewillt sein, den Topverdiener von der Gehaltsliste zu bekommen. Allerdings dürfte sich ein Verkauf schwierig gestalten: Interessenten dürfte Özils hohe Jahresgage abschrecken - er verdient rund 390.000 Euro die Woche. Zuletzt verkündete beispielsweise Fenerbahce Istanbul, mit dem Özil immer wieder in Verbindung gebracht wurde, dass ein Transfer wirtschaftlich nicht darzustellen sei. Ohnehin ist auch fraglich, ob der 30-Jährige Arsenal überhaupt verlassen möchte.