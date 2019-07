Mesut Özil erklärt Frisur: Deshalb hat der Weltmeister plötzlich blonde Haare

Mesut Özil möchte in dieser Saison nochmal richtig angreifen. Der Weltmeister von 2014 will seine Kritiker beim FC Arsenal lügen strafen und die Londoner endlich mal wieder in höhere Tabellengefilde führen. Nicht seine unverkennbare sportliche Renaissance sorgte zum Saisonstart jedoch für Aufsehen, sondern seine Frisur - Özil, den man sonst nur mit schwarzen Haaren kennt, überraschte etwa beim Testspiel gegen den FC Bayern (2:1) mit grellblonder Kopfbedeckung.