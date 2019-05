Bericht: Termin fix! Weltmeister Mesut Özil heiratet in der Türkei - kommt Erdogan?

Der Countdown läuft: Türkischen Medienberichten zufolge heiratet der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil in einer Woche seine türkische Verlobte Amine Gülse. Die türkische Zeitung Sabah berichtete am Donnerstag, dass die Hochzeit am 7. Juni im Four-Seasons-Hotel in Istanbul stattfinden werde. Noch am Donnerstag hatte Özil in Baku mit seinem Klub FC Arsenal das Finale der Europa League gegen Chelsea klar mit 1:4 verloren.