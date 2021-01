Mesut Özil in Istanbul gelandet: Fenerbahçe veröffentlicht Fotos und reagiert auf Transfer

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil verlässt nach siebeneinhalb Jahren den FC Arsenal und wechselt wohl zu Fenerbahçe Istanbul in die türkische Süper Lig - es fehlen lediglich nur noch der Medizincheck und die Vertragsunterschrift. Bereits am Sonntagabend flog der Ex-Nationalspieler zusammen mit seiner Frau Amine und Tochter Eda in einem Privatjet von London nach Istanbul. Fener veröffentlichte noch am Sonntagabend erste Bilder nach der Landung. Kurz nach Mitternacht folgten noch Fotos von Özil mit Vereinsschal. Anzeige

"Ich bin sehr aufgeregt. Ich war immer Fenerbahçe-Fan. Ein Traum wird für mich wahr, nicht nur für Fenerbahçe. Deshalb freue ich mich sehr, das Trikot zu tragen. Ich hoffe, wir werden mit meinen Teamkollegen erfolgreich sein. Ich hoffe alles wird gut und ich wünsche nur das Beste", sagte Özil gegenüber Vereinsmedien. Über die Fans ergänzte der 32-Jährige, dass er wisse, wie groß die Gemeinschaft sei. "Ich hoffe, ich kann ihnen vor Ort danken", so der frühere Nationalspieler.

Bei Arsenal war der einstige Mittelfeldstar unter Trainer Mikel Arteta schon lange nicht mehr zum Einsatz gekommen. In dieser Saison hatte der Verein den Weltmeister von 2014 sogar gar nicht mehr für die Premier League und die Europa League gemeldet. Özils Vertag lief eigentlich noch bis zum Sommer. Doch jetzt folgt der Wechsel in die Türkei. Auch Fenerbahçe-Sportdirektor Emre Belözoğlu bestätigte den Transfer. "Zunächst einmal hoffe ich, dass dies sowohl für Mesut als auch für Fenerbahçe eine tolle Zeit wird. Ich sage, dass sowohl er als auch seine Familie in ihrer Heimatstadt willkommen sind. Mesut hat viele Worte zu sagen, aber was ich sagen kann, werden wahrscheinlich die gemeinsamen Gedanken der gesamten Fenerbahçe-Gemeinde sein. Mesuts Kindheitstraum und der Traum aller Fenerbahçe-Leute wird wahr werden", so Klub-Legende Belözoğlu.