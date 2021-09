Özil, Berisha und Co.: Eintracht Frankfurt gegen Fenerbahce Istanbul wird zum Spiel der Deutschland-Rückkehrer

Es ist die Partie der Rückkehrer am Donnerstagabend in der Europa-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Fenerbahce Istanbul (21 Uhr/TV Now). Zum einen dürfen 25.000 Fans nach über eineinhalb Jahren wieder ein Europacup-Heimspiel der Eintracht sehen. Zum anderen kehrt Mesut Özil, der in der Anfangsformation steht, für ein Pflichtspiel nach Deutschland zurück, wo er 2018 im Unfrieden aus der Nationalmannschaft geschieden war. "Er ist ein Fußball-Star. Er ist bekannt, er hat gute Leistungen gebracht. Er ist mit dem Nationalteam Weltmeister geworden und hat großen Anteil daran gehabt", lobte Eintracht-Keeper Kevin Trapp. "Natürlich ist das ein Spieler, auf den viele schauen."

Anzeige