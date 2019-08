Washington Post: MLS-Klub D.C. United verhandelt mit Mesut Özil - als Rooney-Ersatz?

Auf der Suche nach einem Ersatz für den abwandernden Superstar Wayne Rooney ist MLS-Klub D.C. United offenbar beim FC Arsenal fündig geworden. Nach Informationen der Washington Post sei das Team aus der US-Hauptstadt Washington D.C. an einer Verpflichtung von Mesut Özil interessiert. Wie das Blatt berichtet, stehe bereits in der nächsten Woche ein Treffen zwischen Vertretern des früheren deutschen Nationalspielers und Offiziellen des Klubs an. Auch ESPN hat das kommende Treffen bestätigt.

Özil könnte in Washington nach dem Abgang von Rooney zum sogenannten "designated player" aufsteigen. Das Gehalt des 30-Jährigen würde damit nicht durch die Gehaltsbegrenzung in der MLS in Höhe von insgesamt rund 3,8 Millionen Euro, die für den gesamten Kader ausgegeben werden dürfen, eingeschränkt werden. Dennoch müsste der Mittelfeldspieler wohl Gehaltseinbußen hinnehmen. Beim FC Arsenal soll Özil laut Bild-Angaben etwa 1,5 Millionen Euro netto pro Monat verdienen. Zum Vergleich: Top-Verdiener der MLS ist aktuell Zlatan Ibrahimovic von LA Galaxy, der pro Jahr rund 6,4 Millionen Euro kassiert.

Ersetzt Mesut Özil Wayne Rooney?

Wayne Rooney verdient in der laufenden Saison "nur" rund 3,1 Millionen Euro. Der 33-Jährige war im Juli 2018 in die MLS gewechselt und avancierte in Washington schnell zum unumstrittenen Star des Teams. Mit elf Toren in 23 Spielen hat der Ex-Nationalspieler Englands großen Anteil daran, dass D.C. United als Vierter der Eastern Conference beste Chancen auf den Einzug in die Playoffs hat. Nach Ende der Saison im November diesen Jahres wechselt der 33-Jährige allerdings zurück nach England zu Zweitligist Derby County.

Für Özil wäre ein Wechsel in die USA ein Neuanfang. Der Mittelfeldspieler hat eine enttäuschende Saison hinter sich und absolvierte nur 24 Spiele (5 Tore, 2 Vorlagen) in der Premier League. 2018 sorgte der 30-Jährige zudem für einen Skandal, weil er für ein Foto mit dem umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan posierte. Nach zahlreichen Anfeindungen während der anschließenden WM beendete der Weltmeister von 2014 seine Karriere in der Nationalmannschaft und erhob anschließend schwere Vorwürfe gegen den DFB.

