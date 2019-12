Premier League kompakt: Mesut Özil mit Frust-Abgang bei Arsenal-Pleite - Mourinho und Spurs jubeln

Tweet von Mesut Özil sorgt für Wirbel

In den weiteren Partien am Sonntag trennten sich Manchester United und der FC Everton 1:1 (0:1), Tottenham Hotspur kam mit Trainer José Mourinho zu einem 2:1 (1:0) bei den Wolverhampton Wanderers. In der Tabelle zogen die Spurs an ManUnited vorbei und sind nun Fünfter. Dabei hätte es für Englands Rekordmeister noch schlimmer können. Everton war durch ein Eigentor von Victor Lindelöf in Führung gegangen (36.), die "Red Devils" glichen durch Joker Mason Greenwood spät aus (77.). Auch Tottenham jubelte spät. Jan Vertonghen erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit (90.+1). Zuvor hatten Lucas Moura für Tottenham (8.) und Adama Traoré für die Wolves (67.) getroffen.