Nach Raubüberfall: Kolasinac und Özil kehren in Arsenal-Kader zurück - "Erst Menschen, dann Spieler"

Weltmeister Mesut Özil und sein Arsenal-Teamkollege Sead Kolasinac könnten am Samstag im Kader für das erste Heimspiel der Gunners gegen den FC Burnley stehen. „Sie sind beide gute Optionen“, sagte Arsenal-Coach Unai Emery am Donnerstag, knapp drei Wochen, nachdem Unbekannte versucht hatten, Özil und Kolasinac zu überfallen. „Ich werde entscheiden, ob sie am Samstag dabei sind“, wollte sich Emery aber noch nicht festlegen, ob er die Profis tatsächlich spielen lässt, „wir warten bis morgen.“