Bericht: FC Arsenal will Weltmeister Mesut Özil und Skhodran Mustafi verkaufen

Die Fußball-Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi stehen englischen Medien zufolge beim FC Arsenal zum Verkauf. Dies berichtet die "Daily Mail" am Dienstag. Die Gründe dafür, dass die beiden Ex-Nationalspieler auf der Streichliste der Gunners stehen, sind jedoch höchst unterschiedlich. Mittelfeldspieler Özil zeigte in den vergangenen Wochen wieder gute Leistungen - allerdings ist der 30-Jährige aufgrund seines hohen Gehalts ein Hindernis in der Zukunfsplanung von Arsenal-Coach Unai Emery. Özil soll rund 400.000 Euro pro Woche verdienen.