Transfer zu Fenerbahce Istanbul perfekt: Mesut Özil mit emotionaler Abschieds-Botschaft an den FC Arsenal

Nachdem Fenerbahce Istanbul die Verpflichtung von Mesut Özil am Sonntag offiziell betätigte, hat sich der Ex-Nationalspieler mit einer emotionalen Abschieds-Botschaft an seinen bisherigen Klub FC Arsenal gewandt. "Es fühlt sich seltsam an, diese Nachricht nach so einer langen Zeit hier in London zu schreiben", begann Özil die Ausführungen, die er über seine Social-Media-Kanäle verbreitete: "Seit meiner Ankunft, hat es sich wie zu Hause angefühlt. Ich wurde von allen Arsenal-Angestellten, meinen Mannschaftskameraden und - besonders wichtig - den unglaublichen Fans mit offenen Armen empfangen." Er werde dem damaligen Teammanager Arsene Wenger immer dankbar für das ihm entgegengebrachte Vertrauen sein, betonte der 32 Jahre alte Özil. Er sei in Nord-London "erwachsen geworden".

