Wegen Özil-Tweet: China-Sender CCTV streicht Arsenal-Spiel gegen Man City aus dem Programm

Die Begegnung zwischen dem FC Arsenal und Manchester City am Sonntag (17.30 Uhr) hätte eigentlich im chinesischen TV zu sehen sein sollen. Doch nun hat der staatseigene Sender CCTV die Premier-League-Partie kurzfristig auf dem Programm genommen. Wie die staatliche Zeitung Global Times auf ihrem englischsprachigen Twitter-Account berichtete, strich der Sender das Spiel vom Sendeplan, weil Özils „falsche Kommentare“ die chinesischen Fans und den nationalen Fußballverband „enttäuscht“ hätten.

FC Arsenal distanziert sich von Özil-Tweet zur Unterdrückung der Uiguren in China

Der ehemalige Nationalspieler Özil hatte am Wochenende über die sozialen Medien deutliche Kritik an der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren im Reich der Mitte geäußert. In türkischer Sprache bemängelte der Ex-Weltmeister das „Schweigen der muslimischen Brüder“, während das Thema von westlichen Regierungen und Medien aufgegriffen worden sei.