Außenminister Heiko Maas wünscht Mesut Özil "alles Gute" für Wechsel zu Fenerbahce

Nach Bekanntwerden des bevorstehenden Wechsels von Mesut Özil zu Fenerbahce Istanbul hat der deutsche Außenminister Heiko Maas dem ehemaligen Nationalspieler gutes Gelingen gewünscht. "Ich wünsche ihm sportlich alles Gute, aber ich wünsche natürlich auch, dass er sich in Istanbul wohl fühlt", sagte Maas am Montag in Ankara bei einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu. Anzeige

Özil verlässt den FC Arsenal nach siebeneinhalb Jahren und wechselt zu Fenerbahce Istanbul in die türkische Süper Lig. Eine offizielle Meldung von Seiten des Klubs steht noch aus. Özil selbst bestätigte den Transfer jedoch am Sonntag in einem Interview des türkischen Senders NTV bereits und landete am gleichen Abend mit seiner Familie in Istanbul. "Ich bin sehr glücklich und aufgeregt", sagte Özil. Er werde sein Bestes für Fenerbahce geben.

Außenminister Maas sagte, er habe von Cavusoglu erfahren, dass Özil schon als Kind ein Trikot des Istanbuler Klubs getragen habe. Özil habe sich um den Fußball, den deutschen Fußball und die deutsche Nationalmannschaft verdient gemacht.

Türkischer Außenminister erwartet Özil-Transfer mit "Aufregung"