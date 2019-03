Metzelder zur BVB-Krise: "Brauchen gegen Tottenham eine magische Nacht"

Der BVB konnte in den vergangenen Wochen mit den Leistungen nicht an die Erfolge der ersten Saison-Hälfte anknüpfen. Der ehemalige Dortmund-Spieler Christoph Metzelder sprach in einem Interview mit dem Pay-TV-Sender Sky über die Lage des Vereins, auch im Hinblick auf das kommende Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur. "Sie werden natürlich ein Wunder bemühen", prophezeite Metzelder. "Sie brauchen gegen Tottenham in jeder Situation volle Konzentration und eine magische Nacht", so der frühere Abwehrspieler weiter.