Meuselwitz braucht für Reparatur der defekten Tartan-Bahn 200 000 Euro

Egal wie hoch: Dieses Geld kann Meuselwitz in diesem und wohl auch im nächsten Jahr allein nicht aufbringen. Deshalb hofft man auf Fördermittel, die sich je nach regionaler Bedeutung der Anlage zwischen 40 und 66 Prozent bewegen könnten. Allerdings wurden sämtliche Fördermittelanträge in den vergangenen Jahren ständig abgelehnt, zuletzt 2017. Das hatte Denise Zeuke bereits zur letzten Ausschuss-Sitzung deutlich gemacht. Und es bliebe der Eigenanteil. Im Haushaltsentwurf für dieses Jahr ist kein einziger Euro für die Reparatur eingeplant.

Ostthüringische Landesmeisterschaft der Leichtathleten findet in Schmölln statt

Weil die beschädigte Anlage nur noch eingeschränkt nutzbar ist, gibt es die ersten ernsthaften Konsequenzen. So wollte der FSV Meuselwitz am 29. Juni die Ostthüringer Leichtathletikmeisterschaft ausrichten. Diese wurde nun nach Schmölln verlegt. Dort finden am 15. Juni auch die Kreismeisterschaften statt, bis auf die Speerwurf- und Diskus-Disziplinen, die am 14. Juni in Meuselwitz ausgetragen werden. Diese Entscheidung war allerdings bereits im vergangenen Jahr gefallen, als die Schäden zumindest offiziell noch nicht bekannt waren. Das erklärte Wolfgang Götze, der Chef des Kreisfachverbandes Leichtathletik, gegenüber der OVZ. Schmölln sollte mit der Meisterschaft eine Art Anerkennung erfahren, weil die Stadt ihre Tartanbahn selbst repariert hatte, denn auch diese war im Laufe der Zeit schadhaft geworden, wie Götze informierte. Dafür stellte das Rathaus im vergangenen Jahr 56 000 Euro zur Verfügung. Mit Blick auf das finanziell viel schlechter aufgestellte Meuselwitz forderte Götze Kreissportbund, Landratsamt und den Thüringer Leichtathletikverband auf, sich für die Reparatur der Meuselwitzer Anlage einzusetzen. „Wir wollen, dass dort wieder Meisterschaften ausgetragen werden“, betonte er. Denn im Gegensatz zu Meuselwitz hat Schmölln nur eine 300-Meter-Laufbahn, die zum Beispiel für die Normerfüllung bei höheren Titelkämpfen nicht zugelassen ist.