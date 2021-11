Mexiko, Brasilien und Katar: Meisterleistung der Logistik-Teams in der Formel 1 benötigt

Von Mexiko nach Brasilien, von Brasilien nach Katar – drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden wie aktuell: Das bedeutet für die Formel-1-Teams einen Riesenstress. Am wenigsten haben vor dem mittleren Rennen des Dreierschlags an diesem Sonntag (18 Uhr, Sky) im brasilianischen São Paulo die Fahrer und das Top-Teampersonal zu leiden. Die kämpfen zwar auch mit Zeitverschiebung und Reisestress, sind jedoch meist First Class unterwegs. Und wenn möglich, tauchen sie erst am Donnerstag an der Strecke auf, und sind direkt nach dem Rennen am Sonntagabend wieder weg. Anzeige

Vor manchem Gesundheitsproblem sind auch sie indes nicht gefeit. Red-Bull-Motorsport-Koordinator Helmut Marko fing sich in Mexiko "Montezumas Rache" ein, beruhigte aber: "Bis São Paulo bin ich wieder fit." Tatsache ist: Auch in früheren Jahren hinterließ gerade der Stress der Überseerennen am Saisonende, selbst wenn er nur aus mehreren Doppelpacks bestand, schon öfter seine Spuren. Die Zahl der Kranken im Fahrerlager, ob Erkältungen oder Magen-Darm-Erkrankungen zur Unpässlichkeit führten, stieg dann rapide. "Weil die Mischung aus Stress, Zeitverschiebung, langen Arbeitszeiten und fehlenden Pausen halt das Immunsystem angreift", wie auch Teamärzte immer wieder bestätigten.

Am härtesten trifft es auch jetzt wieder die Mechaniker. Die müssen am Sonntag bis in die Nacht hinein Autos und Boxeneinrichtung zerlegen und in Container verpacken, die bis zu einer bestimmten, immer knappen Deadline fertig sein müssen – damit sie abgeholt und in spezielle, Formel-1-eigene Frachtflieger verladen werden können, die sie direkt zur nächsten Strecke bringen. Dort geht es dann ab Dienstag oder spätestens Mittwoch schon mit dem Aufbau weiter. Gewisse, nicht so teure Teile der Ausrüstung, die auch mehrfach vorhanden sind, wie etwa die Einrichtung für die Büros und diejenigen zur Betreuung von Gästen der Teams, kommen auch per Seefracht zum jeweiligen Einsatzort. Sie werden dafür schon Monate vorher von Europa aus verschickt – eine Ladung für jede der Überseestrecken. Was natürlich schon genaue Planung und umfangreiche Logistik erfordert – auch dafür gibt es in jedem Team einige Spezialisten.

Zusätzlich zum normalen Stress wird es dann noch besonders hart, wenn etwas schiefgeht. So wie zuletzt bei den Frachtflügen vom letzten Rennen in Mexiko über Miami nach São Paulo: Da blieben wetterbedingt zwei Maschinen einen Tag lang hängen, kamen erst in der Nacht zum Donnerstag in Brasilien an – womit die Container dann auch erst im Laufe des Donnerstags an der Strecke eintrafen. Dies bedeutet für die Mechaniker eine zusätzliche Nachtschicht, damit alles rechtzeitig zum Trainingsauftakt am Freitag bereit ist. Ein Sprecher der Formel 1 bestätigte die Verzögerungen, betonte aber, man erwarte, dass sie "keine größeren Auswirkungen" auf das Rennwochenende haben würden. Die Organisatoren sind freilich auch diejenigen, die das Problem in der Praxis eher weniger betrifft – die Arbeit und den Ärger haben in erster Linie die Teams.