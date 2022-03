Umarmungen nach Krawallen: Mexikanische Top-Klubs setzen Zeichen gegen Gewalt im Fußball

Eine Woche nach den schweren Krawallen bei einem Fußballspiel in Mexiko mit über zwei Dutzend Verletzten haben die beiden populärsten Vereine des lateinamerikanischen Landes ein Zeichen gegen die Gewalt gesetzt. In der 62. Minute der Partie zwischen América und Chivas Guadalajara kamen die Spieler am Samstagabend (Ortszeit) im Mittelkreis zusammen und schlossen sich in die Arme. Zahlreiche Fans folgten dem Aufruf der beiden Klubs und kamen in weiß gekleidet in das Stadion Akron in Guadalajara.

