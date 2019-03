Schwarzer Tag bei den Miami Open: Sascha Zverev und Angelique Kerber scheitern 

Alexander Zverev ist beim Tennis-Turnier in Miami ausgeschieden. Der 21-jährige Weltranglisten-Dritte unterlag am Samstag in der zweiten Runde dem Spanier David Ferrer mit 6:2, 5:7, 3:6. Den ersten Satz hatte Zverev gegen den 36-jährigen Ferrer noch kontrolliert und nach 30 Minuten gewonnen. Nach zwei Stunden und 22 Minuten ging er jedoch als Verlierer vom Platz. Ferrer steht auf Platz 155 der Weltrangliste.