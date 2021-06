Im Video: EM-Experte Michael Ballack sieht DFB-Team "in der Bringschuld" - und plädiert für Kimmich auf rechts

Der ehemalige DFB-Kapitän Michael Ballack hat vor dem ersten Auftritt der EM hohe Erwartungen an die deutsche Nationalmannschaft. Der EM-Experte des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) spricht im SPORTBUZZER-Video exklusiv über die Chancen des Teams von Bundestrainer Joachim Löw, das am Dienstagabend (21 Uhr, ZDF) auf Weltmeister Frankreich trifft. "Es ist ein Herkules-Auftakt", sagt Ballack, fügt aber an: "Aufgrund unserer letzten schwierigen Monate beziehungsweise der größtenteils negativen Ergebnisse seit 2018 sehe ich uns in der Bringschuld. Wir als Deutschland haben immer hohe Ansprüche. Wenn wir den Kader anschauen, die einzelnen Spieler, dann sind die hohen Ansprüche aber gerechtfertigt."

