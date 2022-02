Michael Ballack bestätigt neuen Job: Ex-DFB-Kapitän jetzt Chef einer Spielerberater-Firma

Allerdings bestätigte der Ex-DFB-Kapitän zunächst nur einen Klienten: So kümmert sich Ballacks Firma um die Belange von Anton Kade. Der 18-Jährige gab am vergangenen Sonntag sein Bundesliga-Debüt bei Hertha BSC. Ballack sei bereits in Verhandlungen mit Hertha-BSC-Sportgeschäftsführer Fredi Bobic über eine Vertragsverlängerung des jungen Talents. "Wir sind in Gesprächen. Ganz wichtig für Anton ist die sportliche Perspektive", verriet der viermalige deutsche Meister.