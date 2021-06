Michael Ballack vor EM-Achtelfinale optimistisch: England will seine Nervenschwäche "überspielen"

Nach Ansicht des früheren DFB-Kapitäns Michael Ballack wird England die deutsche Nationalmannschaft trotz deren schwacher Leistung im abschließenden EM-Gruppenspiel gegen Ungarn (2:2) nicht unterschätzen. "Der Respekt vor Deutschland ist immer da. Ich würde nicht sagen Angst, aber doch ein größerer Respekt als vor vielen anderen Nationen", sagte der 44-Jährige dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschlands (RND), vor dem EM-Achtelfinale der beiden Teams am Dienstag in Wembley .

Seine Einschätzung sieht Ballack durch die betont selbstbewusste Berichterstattung in den englischen Medien vor der Partie bestätigt. "England hat bei den vergangenen Turnieren in gewissen Situationen Nerven gezeigt. Deswegen versuchen sie, das zu überspielen und sich selbst stark zu machen", meinte der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler: "Die Wahrheit ist aber, dass sie weiterhin mit der großen Erwartungshaltung zu kämpfen haben. Sie haben eine super Mannschaft. Aber das war die Schwäche der Engländer in den vergangenen Jahren: Sie haben es nicht geschafft, in den richtigen Momenten ihre Leistung abzurufen. Sie haben der Belastung nicht standgehalten."