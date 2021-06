EM-Experte Michael Ballack: Darauf kommt es für das DFB-Team gegen Ungarn an

Im dritten Gruppenspiel soll nichts mehr schief gehen: Die deutsche Nationalmannschaft trifft als Favorit auf Ungarn. Mit einem Unentschieden ist das Team von Bundestrainer Joachim Löw sicher für das Achtelfinale der Europameisterschaft qualifiziert - mit einem Sieg ist sogar der Gruppensieg möglich. RND-EM-Experte Michael Ballack ist von der Stärke der DFB-Elf nach dem 4:2 gegen Portugal überzeugt. "Das war von der Einstellung, vom Mannschaftsgeist her mal eine Top-Leistung", sagt der "Capitano" im exklusiven Video-Interview mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Und weiter: "Dieses Spiel wird der Mannschaft Selbstvertrauen für den weiteren Turnierverlauf geben.“

Vor der Partie gegen den Titelverteidiger hatte Ballack im Interview mit dem SPORT BUZZER noch einen Systemwechsel angeregt. Der ehemalige DFB-Kapitän riet Löw zum "System mit einer Viererkette in der Abwehr und einer offensiven Dreierreihe mit zwei Flügelspielern". Der scheidende Bundestrainer blieb aber bei der Dreierkette - und hatte Erfolg . Nun sagt Ballack: "Es sieht so aus, dass er (Löw, d. Red.) die Formation mag mit der Dreierkette. Ich finde, wir haben die Spieler, vor allem im offensiven Bereich, um auch mit Viererkette spielen zu können und mit Außenstürmern, zum Beispiel im 4-2-3-1. Das gilt es, von Spiel zu Spiel zu bewerten." Das ausführliche Interview gibt es hier im Video!

Ballack hält daran fest, dass eine flexible Formation für den Erfolg wichtig ist. Vor dem Spiel gegen Ungarn (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) erklärt der 44-Jährige, was aus seiner Sicht entscheidend ist. "Es wird darauf ankommen, Spieler vorne in Szene zu setzen, die auf engem Raum die Eins-gegen-eins-Duelle lösen können. Daher könnte man vielleicht im Laufe des Spiels, wenn auch nicht von Anfang an, mit einer Umstellung rechnen", sagt Ballack.