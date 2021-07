Michael Ballack spricht über "Traumfinale" und zieht EM-Bilanz - von Überraschungen bis Enttäuschungen

Am Sonntag fällt die Entscheidung: Wird England in seinem ersten EM-Finale direkt Europameister – oder holt sich Italien den zweiten Titel nach 1968? Experte Michael Ballack (44) gibt für den SPORT BUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), seine Einschätzung zur Begegnung und den Chancen beider Teams ab – und zieht außerdem ein vorzeitiges Turnierfazit. Ballack über …

... das Endspiel in Wembley : "Es ist das Traumfinale nach der Konstellation der Halbfinals. Es sind die beiden besten Mannschaften des Turniers, die sich durchgesetzt haben, auch wenn England mit der Elfmeterentscheidung etwas Glück hatte. Es wird ein sehr ausgeglichenes Spiel. Italien kennt es, in Endspielen zu stehen. Das ist ein Vorteil. Italien ist in der Historie auch die erfolgreichere Mannschaft. England lebt aber von der Atmosphäre – und spielt vor eigenem Publikum."

... Kritik an der Fanrückkehr: "Die paneuropäische EM ist sicherlich etwas Besonderes gewesen. Die Idee fand ich grundsätzlich gut. Viele Mannschaften durften zu Hause spielen und wurden davon getragen, unter anderem Ungarn in der deutschen Gruppe. So konnte die Euphorie in mehrere Länder hineingetragen werden. Die Spieler leben davon, sind durch die Rückkehr der Zuschauer in den Stadien auch wieder anders emotionalisiert. In Zeiten von Corona ist das Konzept dennoch sehr fragwürdig. Einige Länder haben die Zuschauerzahlen ja im Laufe des Turniers sogar erhöht. Das war diskussionswürdig und muss auch die UEFA im Nachhinein noch einmal kritisch hinterfragen."