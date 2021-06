Michael Ballack vor EM-Start: Das sind meine Favoriten – und diese Spieler haben das Zeug zum Superstar

Nach Ansicht des ehemaligen DFB-Kapitäns Michael Ballack warten auf die deutsche Nationalmannschaft bei der EM schon in der Gruppenphase zwei der absoluten Turnierfavoriten. "Frankreich ist das Team, das es zu schlagen gilt", sagte der 44-Jährige im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND): "Die Portugiesen, die unglücklicherweise ebenfalls in unserer Gruppe spielen, schätze ich auch sehr stark ein. Mit Ronaldo haben sie einen Superstar, der die Gewinnermentalität auf die ganze Mannschaft überträgt, dazu tolle junge Spieler wie Dias oder Fernandes." Die DFB-Auswahl trifft bei ihrem EM-Auftakt am 15. Juni auf die Franzosen, vier Tage später geht es gegen Portugal. Zum Abschluss der Vorrunde wartet am 23. Juni Ungarn.

