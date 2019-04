Michael Ballack schießt gegen Joachim Löw und will José Mourinho beim FC Bayern

Aus Sicht des einstigen "Capitanos" sei die Entwicklung der Nationalmannschaft in letzter Zeit nicht optimal. "Ein Bundestrainer wird generell an Erfolgen bei Turnieren gemessen. Wenn sich aber die Nationalelf mit einer derartigen Qualifikation bei der WM so präsentiert wie in Russland und in der Vorrunde scheitert, dann stimmt etwas nicht", schlussfolgert Ballack. Zwar gestehe der 42-Jährige dem Bundestrainer zu, der Mannschaft eine tolle Art von Fußballspielen vermittelt zu haben ("Da war er jahrelang Vorreiter"), doch habe er nicht das Gefühl, dass er auf die gezeigten Leistungen bei der WM konkrete Antworten hat.