Michael Ballack zieht EM-Bilanz und blickt nach vorn: Das Kapitänsamt könnte Joshua Kimmich helfen

Bei der WM in Russland, in der Nations League und nun auch bei der EM-Endrunde. Wir haben weiterhin eine instabile Mannschaft, die nicht so wirklich weiß, wo – und vor allem für was – sie steht. Der Erfolg bei den großen Turnieren ist am Ende der Gradmesser für jede Nationalmannschaft und da haben wir schonungslos den Spiegel vorgehalten bekommen, daran gibt es nichts schönzureden.