Michael Ballack: Junges DFB-Team sollte "mehr Kredit haben" - Querelen im Verband "stören" 

Es ist der letzte Härtetest vor dem Nations-League-Doppelpack in den kommenden Tagen gegen die Ukraine (Samstag) und Spanien (Dienstag): Deutschland trifft am Mittwochabend (20.45 Uhr) in Leipzig auf Tschechien. Vor dem Testspiel hat Michael Ballack im Interview mit dem TV-Sender RTL, für den er die Partie analysieren wird, angemahnt, es mit der Kritik an den Leistungen des Teams von Bundestrainer Joachim Löw nicht zu übertreiben: "Wir haben eine sehr junge Mannschaft zusammen, die auch mehr Kredit haben sollte wie vielleicht eine gestandenere", sagte der ehemalige DFB-Kapitän.

Nach zuletzt schwächeren Leistungen gegen die Schweiz (3:3) oder die Ukraine (2:1) wurden immer wieder kritische Stimmen laut. Ballack hält die Kritiker an, diese etwas herunterzufahren: "Man muss der Mannschaft Zeit geben. Die Spieler müssen natürlich auch ihren Platz finden", mahnte der ehemalige Bayern- und Chelsea-Star, der allerdings auch zugab, dass die DFB-Elf "sicherlich noch Luft nach oben" habe.

Allerdings gebe laut Ballack auch der Verband im Moment "nicht das beste Bild ab". So seien "Querelen im DFB, vor allem in der Führungsspitze, im inneren Zirkel" auch eine Ursache für Kritik an der Nationalmannschaft. "Da gibt es immer wieder Sachen, die ein bisschen stören", meinte Ballack. Zuletzt sorgte der öffentlich gewordene Zwist zwischen DFB-Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius für Wirbel.

Ballack über Länderspiele in der Corona-Zeit: "Man sollte dankbar sein"

Mit Kritik an der Austragung von Länderspielen in der Corona-Zeit wie jetzt gegen Tschechien kann der ehemalige "Capitano" dagegen nichts anfangen: "Man sollte dankbar sein, dass man überhaupt die Möglichkeit bekommt, Fußball zu spielen, seinem Beruf nachzugehen", sagte Ballack. "Klagen wäre fehl am Platz. Man sollte das Spiel nutzen und sich drauf freuen. Es ist ein Länderspiel und eine Chance für Spieler, die sonst nicht so im Rampenlicht stehen."