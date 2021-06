Michael Ballack tippt EM-Achtelfinale: Dänemark und Italien ziehen in die nächste Runde ein

Nach zwei Tagen Fußball-Entzug startet die Europameisterschaft am Samstag ins Achtelfinale. Kann Dänemark die großen Emotionen seit dem Zusammenbruch von Topstar Christian Eriksen für den Einzug ins Viertelfinale nutzen? Und setzt Italien seine Rekordserie auch gegen Österreich fort? Ex-Nationalspieler Michael Ballack gibt gegenüber dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland, seine Tipps für die ersten beiden Achtelfinalspiele ab.

In der Vorrunde lag der frühere Kapitän des DFB-Teams bei den Prognosen der Gruppensieger fast immer richtig. Der 44-Jährige setzte vor der EM neben Italien auch Belgien, die Niederlande, England, Spanien und Frankreich auf Platz eins - und hatte damit recht. Ballack gibt in der EM-Endrunde an allen Spieltagen seine Tipps ab. Der Startschuss erfolgt an diesem Samstag vor den Spielen Wales gegen Dänemark (18 Uhr, ARD und Magenta TV) und Italien gegen Österreich (21 Uhr, ZDF und Magenta TV).