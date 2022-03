Michael Ballack erneut Experte: MagentaTV präsentiert erste Namen des WM-Teams

Wie schon bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr wird Michael Ballack auch bei der Winter-WM in Katar als TV-Experte fungieren. Der frühere DFB-Kapitän gehört erneut dem Team der "Deutschen Telekom" an, die alle 64 Spiele des Turniers live bei MagentaTV überträgt. Neben Ballack werden Moderator Johannes B. Kerner, Kommentator Wolff Fuss und Reporter Thomas Wagner die WM-"Achse" der TV-Plattform bilden. Dies gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt und kündigte Angaben über das gesamte Team sowie weitere Details zu den konkreten inhaltlichen Planungen zu einem späteren Zeitpunkt an.

