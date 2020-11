Für Testspiel gegen Tschechien: Michael Ballack wird DFB-Experte bei RTL

Der frühere DFB-Kapitän Michael Ballack wird Nationalmannschafts-Experte bei RTL - zumindest für das Testspiel am Mittwoch in Leipzig gegen Tschechien. Wie der Sender am Dienstag bekanntgab, analysiert der 44-Jährige die Partie an der Seite von Moderatorin Laura Wontorra. Kommentiert wird die Begegnung, die der Prolog für den Abschluss der Nations-League-Gruupenphase mit den Spielen am Samstag gegen die Ukraine und am 17. November in Spanien ist, von Marco Hagemann und Ex-Nationalspieler Steffen Freund.

