Berichte: Transfer von Mickael Cuisance vom FC Bayern zu Leeds geplatzt - Medizincheck der Grund?

Der Transfer von Mickael Cuisance ist nach Informationen des TV-Senders Sky geplatzt. Demnach hätte sich der FC Bayern München mit Leeds United nicht über eine Ablösesumme für einen Wechsel seines Mittelfeldspielers zum Aufsteiger aus der englischen Premier League einigen können. Auch eine mögliche Rückkaufoption für die Bayern soll Streitpunkt in den Gesprächen gewesen sein. Das Portal The Athletic berichtet dagegen, die Klubs hätten sich auf eine Ablöse von rund 22 Millionen Euro geeinigt, doch Cuisance sei durch den obligatorischen medizinischen Check gefallen, nachdem er am Mittwoch in England eingetroffen sei. Zuvor hatte es Medienberichte über den vermeintlich bevorstehenden Transfer des 21 Jahre alten Franzosen gegeben.