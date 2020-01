Michael Cuisance vor dem Abflug beim FC Bayern? Mehrere Klubs interessiert - Hansi Flick lobt plötzlich

Ganze 30 Minuten stand Michael Cuisance in in zwei Spielen der Bundesliga-Hinrunde für den FC Bayern auf dem Platz. Fünf weitere Partien für die U23 in der Dritten Liga kamen außerdem dazu. 12 Millionen Euro hatte sich der Rekordmeister die Verpflichtung des Franzosen kosten lassen, die im Sommer scharfe Kritik von Gladbachs Manager Max Eberl und Trainer Marco Rose nach sich gezogen hatte. Nach einem halben Jahr gibt es laut RMC Sport nun bereits zahlreiche Klubs, die den 20-Jährigen gern verpflichten wollen.