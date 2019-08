Michael Cuisance: Gladbach-Bosse giften wegen Transfer zum FC Bayern

Die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach haben scharfe Kritik am Transfer von Michael Cuisance zum FC Bayern München geübt - und dem 20-Jährigen indirekt eine mangelhafte Einstellung attestiert. Sportdirektor Max Eberl und Trainer Marco Rose zeigten sich nicht überrascht von der Trennung - sondern vor allem vom neuen Arbeitgeber aus München.

Der junge Franzose, der in der Vorsaison bei der Borussia nur Ersatz war, versucht sein Glück nun beim FCB. "Das hat mich überrascht, aber das ist ja nicht meine Entscheidungsfindung" , sagte Ein junger Spieler muss spielen und ich glaube, dass die Bayern einen hervorragenden Kader haben. Da wird es für einen jungen Spieler nicht einfacher zu spielen als bei uns", sagte Eberl.

Gladbach-Trainer Rose kritisiert Einstellung von Cuisance

Die Gladbacher, die am Samstag zum Bundesliga-Auftakt 0:0 gegen Schalke spielten , kassieren für den talentierten Mittelfeldspieler eine Ablösesumme im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Auch Trainer Marco Rose hat wenig Verständnis für den Wechsel. "Ich hatte den Eindruck, dass Borussia für ihn als Verein zu klein geworden ist. Aber bei seinem neuen Verein wird er einige Verhaltensweisen nicht an den Tag legen."

Eberl hatte bereits in der vergangenene Woche Kritik an der Einstellung von Cuisance geübt. Nach einer enttäuschenden Saison mit nur 400 Minuten Spielzeit hatte Cuisance unter dem neuen Gladbacher Trainer Rose Startelf-Ansprüche angemeldet und offenbar eine regelrechte Startelf-Garantie gefordert. Eberl reagierte ungehalten: "Es ist überraschend für mich, dass die Unzufriedenheit so groß ist bei einem 19-Jährigen, dass er eine Stammplatz-Garantie fordert, die kein Spieler bei uns hat."