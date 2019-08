Transfer offiziell! Michael Cuisance wechselt von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern

Borussia Mönchengladbach hat den Transfer von Mittelfeldspieler Michael Cuisance zum FC Bayern am Samstagmittag offiziell bestätigt. Man habe sich "geeinigt", der Franzose "wechselt mit sofortiger Wirkung" nach München, teilten die Rheinländer bei Twitter mit und verkündeten zudem, dass der Medizincheck absolviert und der Vertrag unterschrieben sei. Ein überraschender Wechsel. Schließlich kam der zentrale Mittelfeldspieler seit seinem Transfer in die Bundesliga im Sommer 2017 zu lediglich 35 Einsätzen, verbrachte Großteile der vergangenen Saison auf der Bank, der Tribüne oder gar bei der zweiten Mannschaft der Borussia. Warum entschieden sich die Münchner also für den 20-jährigen?