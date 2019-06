Esser ist "enttäuscht": Wie groß wird das 96-Torwartproblem?

Mit einem Brummschädel sitzt Michael Esser im Moment zu Hause. Trainieren kann der 96-Torwart nach seinem Zu­sam­men­prall am Dienstagnachmittag mit Abräumer Walace, bei dem er sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, nicht. Kopfschmerzen dürfte dem 31-Jährigen auch seine aktuelle 96-Situation bereiten. Nach einer bärenstarken Saison hat der Verein ihm mit Ron-Robert Zieler eine neue Nummer eins vor die Nase gesetzt . Begeistert ist Esser darüber nicht. „Ich bin natürlich auch enttäuscht. Ich glaube einfach, dass die Vorgehensweise auf mich bezogen ein Stück weit unglücklich war“, sagte der Torwart gegenüber der „Bild“- Zeitung.

Und: Die Ablöse, die 96 gern für Esser hätte, wird wohl kaum mehr zu erzielen sein. Jeder interessierte Verein weiß, dass 96 ohne ihn plant. Mirko Slomka zeigt aber Verständnis für Essers Reaktion. „Dass er nach seinen guten Leistungen enttäuscht ist, verstehe ich zu 100 Prozent“, so der Trainer, „wir haben seinem Berater rechtzeitig gesagt, dass wir eine neue Nummer eins holen. Wir haben das, soweit es ging, sauber gelöst und schon mehr verraten, als wir eigentlich durften.“

Droht 96 jetzt ein Tor-Theater? Fakt ist: Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Esser in Hannover bleibt. Ein Wechsel nach Düsseldorf hat sich zerschlagen, und viele Möglichkeiten auf dem Torwartmarkt gibt es nicht. „Ich habe von vornherein gesagt, dass ich nicht alles machen werde, weil es natürlich auch für mich passen muss. Wenn nichts kommt, muss ich hierbleiben“, so der Torwart.

"Es wird keinen klassischen Konkurrenzkampf geben"

96 hat sich mit Zieler perspektivisch aufgestellt. Der Weltmeister hat für vier Jahre unterschrieben, der Vertrag von Esser wäre im Sommer 2020 ausgelaufen. „Er hat nur noch ein Jahr Vertrag bei uns, und wir hatten jetzt die Möglichkeit, Zieler zu bekommen“, so Slomka. Esser gilt nicht als Typ, der Theater macht, aber an die neue Situation wird auch er sich erst gewöhnen müssen. „Es wird nicht diesen klassischen Konkurrenzkampf geben. Ron ist die klare Nummer eins. Philipp Tschauner ist dahinter, um Druck zu machen“, so Slomka.

Erst einen Neuzugang hat 96 damit geholt – und auch ein paar Probleme.