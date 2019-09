96-Keeper Michael Esser muss bleiben: Geht das gut mit der zu guten Nummer zwei?

Am Montagvormittag trainierte „Bruno“ normal mit. Die Laune – gelöst. Fraglich, ob das so bleibt. 96 hatte Philipp Tschauner nach Leipzig gehen lassen, Esser muss bleiben. Der Torwart dürfte sich ungerecht behandelt fühlen, zumal eine Million Euro recht viel Geld sind für einen, mit dem Mirko Slomka vor der Saison als „Nummer drei“ planen wollte. Nun gut, da kam der Tschauner-Transfer dazwischen.

Spätestens nach der Verpflichtung von Ron-Robert Zieler (30) steckte Michael Esser (31) in der Falle. Esser wollte weg, 96 hätte ihn für eine Million Euro gehen lassen. Es gab Verhandlungen mit Frankfurt über einen Tausch mit Felix Wiedwald und Marc Stendera – plus der Ablösesumme. 96 wollte aber Wiedwald nicht. Leverkusen hätte Esser geholt, aber keine Million Euro bezahlt. Nach dem letzten Transfertag sind Esser nun die Fesseln angelegt.

Dann bekam 96 Zieler auf dem Silbertablett angeboten. Kaum Ablöse, weniger Gehalt, dafür hohe Identifikation für Hannover – 96-Sportdirektor Jan Schlaudraff schnappte bei dem Paket zu.

96 schreckte Interessenten ab

Für Esser ist die Situation deshalb so bitter, weil er in der Bundesliga bei mehreren Klubs wahrscheinlich die Nummer eins wäre. Aber die Verkaufsstrategie bei 96 schreckte einige Interessenten ab – zuerst Fortuna Düsseldorf, dann Augsburg, nun Frankfurt und Leverkusen.

Nummer eins in der Bundesliga, Nummer zwei in der 2. Liga? Da ist was schiefgegangen in der Planung.