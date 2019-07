"Michael Esser ist sehr gefragt": Schlaudraff muss Ersatzlösungen vorschlagen

Sein Platz war auf der Vip-Tribüne, einsam saß Philipp Tschauner da beim Test gegen Groningen im Eilenriedestadion herum. Auf dem 96-Aufstellungsbogen rangierte der 33-Jährige unter der Rubrik Sonstiges, wo auch die Verletzten aufgeführt wurden. Aber für den wechselwilligen Torwart passt die Einordnung ganz gut: Er sitzt gerade zwischen allen Stühlen. Tschauner will nach Leipzig, darf aber (noch) nicht. Und bei 96 ist er außen vor.

96-Chef Martin Kind sperrt sich gegen eine schnelle Zusage und hat klargemacht: „Es gibt keine Einzellösung mehr unter Entscheidungsdruck.“ Der Verein will Tschauner ja helfen und ihm keine Steine in den Weg legen, zumal er in Leipzig eine Perspektive über das Karriereende hinaus bekommen soll. Sportchef Jan Schlaudraff soll jedoch erst seine Hausaufgaben machen. Das heißt: Schlaudraff muss Ersatzlösungen vorschlagen – und zwar gleich zwei fürs Tor.