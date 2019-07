Tschauner bleibt zu Hause: Esser ist bei Hannover 96 die neue Nummer zwei

Esser, in der vergangenen Saison noch unumstrittener Stammkeeper bei den Roten, galt (und gilt auch weiterhin) als Verkaufskandidat. Allerdings mangelt es bei dem 31-Jährigen an konkreten Angeboten. Ganz anders liegt der Fall bei Philipp Tschauner, der vorm Absprung zu RB Leipzig stehen soll . Und genau aus diesem Grund vollzieht 96-Coach Slomka den Rollentausch.

Vor dem Knaller-Auftakt am Freitag (20.30 Uhr) beim VfB Stuttgart hat Mirko Slomka eine entscheidende Veränderung auf der Torhüterposition vorgenommen. Als Nummer eins von Hannover 96 ist weiterhin Rückkehrer Ron-Robert Zieler gesetzt, doch es gibt einen neuen Back-up. Nicht Philipp Tschauner wird als Ersatz nach Schwaben mitreisen, sondern Michael Esser.

"Was die Torhüterposition betrifft, wissen sie ja, dass wir in Gesprächen sind mit Leipzig, was den Tschauni angeht", erläutert Slomka. "Und ich glaube, es macht für alle Beteiligten sinn, wenn Michael Esser auf der Bank sitzt."

"Ein absoluter Top-Sportsmann"

Slomka unterstreicht aber sogleich, dass "Tschauni ein absoluter Top-Sportsmann ist, der sich voll in den Dienst der Mannschaft stellen würde, wenn es drauf ankommt. Und das tut er ja auch jetzt im Training." Aber: Wenn es normal laufe, werden sich die Vereine einigen und Tschauner sei bald nicht mehr bei 96. Daher der Wechsel auf der Bank.