Michael Esser patzt zweimal: Hannover 96 unterliegt dem SV Sandhausen

Die guten Erinnerungen an Sandhausen sind lange her für Hannover 96, die dort 2017 die Erstliga-Rückkehr feierten. Vom Aufstieg kann 96 in dieser Saison schon lange nicht mehr träumen, am Sonntag wurde es am Ende sogar noch ein Albtraum - 2:4 beim Kellerteam, wegen Doppelfehler und einem Horror-Foul. Nicht ausgeschlossen, dass jetzt auch Martin Kind noch mal ins Grübeln kommt.

"Müssen eine ganz andere Verteidigungsmentalität zeigen"

Sätze übers fehlende Belohnen sagt Kocak ja häufig in dieser durchwachsenen Saison – am Sonntag in Sandhausen stimmte es tatsächlich irgendwie: Sein Team war lange besser als der Zweitliga-Zwerg aus der Nähe von Heidelberg. Doch am Ende wurde es wieder bitter. „Es zieht sich durch die Saison“, urteilte Kocak, „wir müssen eine ganz andere Verteidigungsmentalität zeigen …“

Gleich mit der ersten guten Sandhäuser Chance traf Julius Biada (26.) per Freistoß – ein klarer Torwartfehler von Michael Esser. Nicht das erste Mal in diesem Monat, dass der 96-Schlussmann unglücklich aussieht. Und leider auch nicht das einzige Mal in diesem Spiel. Biadas Flachschuss drehte sich von der linken Strafraumkante an der 96-Mauer vorbei, war aber nicht mal sonderlich platziert. Esser packte trotzdem nicht ordentlich zu und schaufelte sich den leicht hoppelnden Ball selbst rein. Das war extrabitter, weil 96 vorher und nachher gleich mehrere gute Torchancen hatte: Florent Muslija (19.) und Genki Haraguchi (31.) schossen aus der Distanz nur knapp daneben. Kocak: „Wir hatten die Kontrolle.“ Eigentlich.

Führung bringt 96 keine Entspannung

Das 96-Problem allein: Das ordentliche Aufbau- und Kombinationsspiel endete kurz vor der gegnerischen Gefahrenzone. Auch nicht neu in dieser Saison, in der 96 zu selten den eigenen Ansprüchen genügt. Den Ausgleich (42.) brachte entsprechend eine Einzelleistung: Der umtriebige Muslija haute bei einem Freistoß aus 26 Metern einfach direkt drauf. Ein Flatterschuss, den Sandhausens Leih-Torwart Stefanos Kapino zwar lange kommen sah, aber trotzdem danebengriff.

In der zweiten Hälfte wurde Sandhausen gefährlicher, auch weil Aushilfs-Abwehrchef Josip Elez immer wackliger wurde - und Aushilfs-Nebenmann Simon Falette weiter gar nicht erst stabil. Das nervte auch Kocak: „Josip, Spannung wieder!“ Doch selbst die Führung in der 63. Minute brachte Hannover keine Entspannung. Valmir Sulejmani hatte wuchtig getroffen, danach half 96 tatkräftig bei der eigenen Demission mit. Kocak urteilte stinksauer: „Die Tore waren mehr oder weniger Geschenke!“